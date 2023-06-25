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НовостиОбщество25 июня 2023 14:40

130 новосибирцев устроили массовый заплыв на сапах по Оби на День города

Это рекорд по числу участников
Надежда РЫЖКИНА
130 сапсерферов устроили заплыв по Оби.

130 сапсерферов устроили заплыв по Оби.

Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

В Новосибирске в честь Дня города сапсерферы устроили заплыв по Оби. 130 сапов поплыли по реке.

Первые желающие спустились на воду около 8 утра, последние могли стартовать в 8.30. Через час все причалили к берегу и провели фотосессию.

Напомним, сегодня побит не только этот рекорд. В честь 130-летия города на набережной повара приготовили 1130 биточков из щуки, за которыми потом началась давка, а на площади Ленина более 1130 человек спели песни композитора Александра Зацепина.

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