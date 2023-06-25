130 новосибирцев устроили массовый заплыв на сапах по Оби на День города

130 сапсерферов устроили заплыв по Оби.
Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ
В Новосибирске в честь Дня города сапсерферы устроили заплыв по Оби. 130 сапов поплыли по реке.
Первые желающие спустились на воду около 8 утра, последние могли стартовать в 8.30. Через час все причалили к берегу и провели фотосессию.
Напомним, сегодня побит не только этот рекорд. В честь 130-летия города на набережной повара приготовили 1130 биточков из щуки, за которыми потом началась давка, а на площади Ленина более 1130 человек спели песни композитора Александра Зацепина.
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