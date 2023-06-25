130 новосибирцев устроили массовый заплыв на сапах по Оби на День города

130 сапсерферов устроили заплыв по Оби. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

В Новосибирске в честь Дня города сапсерферы устроили заплыв по Оби. 130 сапов поплыли по реке.

Первые желающие спустились на воду около 8 утра, последние могли стартовать в 8.30. Через час все причалили к берегу и провели фотосессию.

Напомним, сегодня побит не только этот рекорд. В честь 130-летия города на набережной повара приготовили 1130 биточков из щуки, за которыми потом началась давка, а на площади Ленина более 1130 человек спели песни композитора Александра Зацепина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Толкались, боялись, что всем не хватит»: новосибирцы устроили давку за бесплатными биточками из щуки на День города

Новосибирцы устроили давку за бесплатными биточками из щуки в День города (подробнее)

Город поет! Более 1130 жителей Новосибирска спели песни Александра Зацепина на День города

Более 1130 жителей Новосибирска спели песни Александра Зацепина на День города (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер