«В России это рекорд»: более ста новосибирцев шокировали соцсети матрасопадом в День города

Новосибирцы установили рекорд России по матрасопаду. Фото: Предоставлено компанией Max Bus

В Новосибирске прошел первый в России матрасопад — он собрал 124 участника. Организаторы из команды Max Bus закупили для акции туристические надувные матрасы и сняли видео на Михайловской набережной:

— У нас было 124 участника, 20 человек принесли свои матрасы. Остальные мы приобрели ради акции. В России нет такой активности и автоматически мы становимся рекордсменами. Но нам бы хотелось создать прецедент, чтобы у нас появились конкуренты для соревнований, — рассказал КП-Новосибирск директор Max Bus Максим Дулимов. — Дальше мы хотим в течение следующих лет устроить массовый матрасопад с 500 участниками на Красном проспекте. Это будет очень крутая реклама для Новосибирска!

Организаторы рассказали, что в ходе акции пострадали всего 4 матраса из 124. Дальше участники планируют побить свой рекорд зимой в Шерегеше, а затем подготовиться к Дню города-2024.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

День города в Новосибирске 25 июня 2023: прямая онлайн-трансляция

Прямая онлайн-трансляция дня города в Новосибирске 25 июня 2023 начнется в 10.00 (подробнее)

«4670 яиц и 300 килограммов сливок»»: в День города в Новосибирске приготовили торт весом больше тонны

На День в Новосибирске приготовили торт весом больше тонны (подробнее)

«Это какая-то сказка!»: в Новосибирске улица Ленина утопает в цветах

В Новосибирске улицу Ленина украсили тысячами цветов (подробнее)

День города в Новосибирске 25 июня 2023: праздничная программа, список мероприятий

Рассказываем, как отметят День города в Новосибирске 25 июня 2023 (подробнее)