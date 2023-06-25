Полный ажиотаж, никто не может разъехаться: в Новосибирске желающие посмотреть концерт паркуются на газонах

Новосибирцы оставляют свои машины даже на газонах.
Фото: Евгений КОЧКИН
В Новосибирске на Михайловской набережной идет праздничный концерт. Желающих послушать песни и посмотреть на приглашенных звезд так много, что негде припарковать машину. Все парковки забиты, а оставлять авто приходится даже на газонах.
— Парковки нет. Полный ажиотаж с транспортом. Никто не может разъехаться, — сообщает корреспондент КП-Новосибирск Евгений Кочкин.
Концерт продолжится до 21.00, а завершит программу красочное фаер-шоу.
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