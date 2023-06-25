Полный ажиотаж, никто не может разъехаться: в Новосибирске желающие посмотреть концерт паркуются на газонах

Новосибирцы оставляют свои машины даже на газонах. Фото: Евгений КОЧКИН

В Новосибирске на Михайловской набережной идет праздничный концерт. Желающих послушать песни и посмотреть на приглашенных звезд так много, что негде припарковать машину. Все парковки забиты, а оставлять авто приходится даже на газонах.

— Парковки нет. Полный ажиотаж с транспортом. Никто не может разъехаться, — сообщает корреспондент КП-Новосибирск Евгений Кочкин.

Концерт продолжится до 21.00, а завершит программу красочное фаер-шоу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер