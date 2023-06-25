Жительницу Новосибирска задержали из-за поджога гостиницы под Санкт-Петербургом

Женщина подожгла гостиницу 22 июня. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

53-летнюю жительницу Новосибирска задержали в Ленинградской области по подозрению в поджоге гостиницы.

— Утром 22 июня 2023 года в полицию Приозерского района поступило заявление от 49-летнего местного жителя о том, что некая женщина совершила поджог коридора гостиницы на территории базы отдыха «Шишки на Лампушке» в поселке Раздолье. Материальный ущерб составил 1,7 миллион рублей, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Женщину задержали вечером 23 июня в той же гостинице. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

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