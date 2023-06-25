«Вокруг мусор, пустые банки и бутылки»: сибирячка пожаловалась на бомжей, поселившихся в Нарымском сквере

Сибирячка жалуется, что бездомные мусорят. Фото: Инцидент Новосибирск
Жительница Новосибирска пожаловалась на бездомных, которые поселились в Нарымском сквере.
— Разложены их вещи, часто вещи лежат вместе с этими же бомжами, часто даже днем (боятся видно за свое добро). Вокруг мусор, пустые банки, бутылки из-под водки, окурки. Наблюдаю уже не один день и даже не неделю. Почему полиция не реагирует? В парке гуляют и дети, и пенсионеры, — пожаловалась женщина в группе «Инцидент Новосибирск».
В ГУ МВД по Новосибирской области пообещали прокомментировали случай:
— Проводится проверка, будут приняты все необходимые меры, — сообщили КП-Новосибирск в ведомстве.
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