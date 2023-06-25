Каждому — магнит и брелок: новосибирская таксистка порадовала пассажиров подарками ко Дню города

Для всех пассажиров доброго такси сегодня тоже есть подарки. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Новосибирская таксистка Людмила Ожанская, которая прославилась своими подарками клиентам на праздники, в День города раздает пассажирам магниты и брелоки.

На подарках - тот же уникальный дизайн с достопримечательностями города, что и на остальных сувенирах к 130-летнему юбилею Новосибирска.

Напомним, ранее сибирячка дарила своим пассажиркам тюльпаны и открытки на 8 Марта, мужчинам — медальки на 23 Февраля, открытки на День святого Валентина и брелоки с зайками на Новый год.

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