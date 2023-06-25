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НовостиОбщество25 июня 2023 8:34

Каждому — магнит и брелок: новосибирская таксистка порадовала пассажиров подарками ко Дню города

Новосибирская таксистка порадовала пассажиров подарками ко Дню города
Надежда РЫЖКИНА
Для всех пассажиров доброго такси сегодня тоже есть подарки.

Для всех пассажиров доброго такси сегодня тоже есть подарки.

Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Новосибирская таксистка Людмила Ожанская, которая прославилась своими подарками клиентам на праздники, в День города раздает пассажирам магниты и брелоки.

На подарках - тот же уникальный дизайн с достопримечательностями города, что и на остальных сувенирах к 130-летнему юбилею Новосибирска.

Напомним, ранее сибирячка дарила своим пассажиркам тюльпаны и открытки на 8 Марта, мужчинам — медальки на 23 Февраля, открытки на День святого Валентина и брелоки с зайками на Новый год.

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