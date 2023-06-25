Новосибирцы устроили давку в очереди за биточками из щуки

Горожане устроили давку в очереди за биточками. Фото: Анастасия ГОЛОВАНОВА

Новосибирцы устроили давку, выстроившись за биточками, которые раздавали на Михайловской набережной. Повара установили новый рекорд, приготовив 1130 биточков. И все больше гостей стремились получить свою порцию.

Люди оставались у ограждения, даже когда все раздали.

Напомним, рекордную порцию приготовили на фестивале сибирской кухни в честь 130-летия Новосибирска. На приготовление ушло более 300 килограммов рыбы, 39 батонов хлеба, 14 килограммов 33%-ных сливок, около 7 килограммов масла. Из специй — соль, перец и мускатный орех.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вот это обед! В Новосибирске приготовили 1130 биточков из сибирской щуки

В Новосибирске приготовили 1130 биточков из сибирской щуки (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер