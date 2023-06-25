Новосибирцы устроили давку в очереди за биточками из щуки

Горожане устроили давку в очереди за биточками.
Фото: Анастасия ГОЛОВАНОВА
Новосибирцы устроили давку, выстроившись за биточками, которые раздавали на Михайловской набережной. Повара установили новый рекорд, приготовив 1130 биточков. И все больше гостей стремились получить свою порцию.
Люди оставались у ограждения, даже когда все раздали.
Напомним, рекордную порцию приготовили на фестивале сибирской кухни в честь 130-летия Новосибирска. На приготовление ушло более 300 килограммов рыбы, 39 батонов хлеба, 14 килограммов 33%-ных сливок, около 7 килограммов масла. Из специй — соль, перец и мускатный орех.
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