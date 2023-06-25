Вот это обед! В Новосибирске приготовили 1130 биточков из сибирской щуки

К 130-летию Новосибирска - 1130 биточков. Фото: Анастасия ГОЛОВАНОВА

День города 2023 в Новосибирске продолжается. На Михайловской набережной повара, участвующие в фестивале сибирской кухни, установили новый мировой рекорд. Они приготовили самую большую порцию биточков из сибирской щуки. Всего вышло 1130 котлеток!

— Щуку выбрали за то, что эта рыба с ярко выраженным вкусом, — объяснили корреспонденту КП-Новосибирск повара.

Повара установили новый мировой рекорд. Фото: Анастасия ГОЛОВАНОВА

Готовили блюдо более 60 человек. На приготовление ушло более 300 килограммов рыбы, 39 батонов хлеба, 14 килограммов 33%-ных сливок, около 7 килограммов масла. Из специй — соль, перец и мускатный орех. А самое приятное в том, что потом вкуснятину раздавали горожанам бесплатно.

Новосибирцы устроили давку в очереди за угощением. Фото: Анастасия ГОЛОВАНОВА

Напомним, в субботу, 24 июня на площади Ленина ко Дню города испекли торт-рекордсмен весом 1030 килограммов. После фотосессии с ним выпечку тоже раздали гостям.

Что еще интересного происходит в это воскресенье на День города, смотрите в нашей онлайн-трансляции.

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