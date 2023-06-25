«Передана скорой помощи»: В новосибирске спасатели предотвратили трагедию из-за семейной ссоры

Женщину передали брагаде врачей.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Новосибирские спасатели помогли женщине избежать трагедии из-за семейной ссоры. Вызов поступил вечером 24 июня в 18:25 с улицы 1-й переулок Пархоменко.
- Была заблокирована дверь, семейная ссора, угроза суицида. Доступ в квартиру был обеспечен, 49-летняя женщина передана бригаде «скорой помощи», - сообщили спасатели МАСС в группе «ВКонтакте». Напомним, вечером 24 июня новосибирские спасатели сняли тело мужчины с козырька 12-этажного дома. Его передали сотрудникам полиции.
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