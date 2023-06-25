Погибло 8 собак, спасено 6: в Новосибирской области загорелся собачий питомник

Пожар полностью уничтожил дом. Фото: ГУ МЧС по НСО / Предоставлено очевидцем.

В Коченевском районе Новосибирской области загорелся частный дом. Как сообщил источник КП-Новосибирск, в доме устроили питомник для собак, где разводили породы бигли, корги, хаски. В огне погибло 8 собак, но 6 удалось спасти, две из них получили ожоги.

— В 3.43 поступило сообщение о том, что горит частный дом и надворные постройки по улице Тамбовская в деревне Козлово Коченевского района. В 4.49 пожар был локализован, в 6.30 открытое горение было ликвидировано. Огнем поврежден частный дом, неэксплуатируемое строение, баня, гараж. Было задействовано две автоцистерны, 8 человек, — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Наиболее вероятная причина пожара — короткое замыкание электропроводки на веранде. Дознаватели МЧС России устанавливают все обстоятельства и причины несчастного случая.

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