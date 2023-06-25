В Новосибирске произошел пожар у школы на Олеко Дундича

Сгорел мусорный контейнер. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Ночной пожар у школы №26 на улице Олеко Дундича взволновал новосибирцев. Видео пожара прокомментировали в МЧС:

- Между школой по адресу Олеко Дундича 1/1 и домом по адресу Олеко Дундича, 3 горел мусорный контейнер. В 03:49 пожар локализован, огнем уничтожен мусор, пластиковый контейнер, поврежден электрический провод на столбе освещения. Без пострадавших, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

На месте работала 1 пожарная автоцистерна и 4 сотрудника МЧС.

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