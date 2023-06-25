Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия25 июня 2023 4:28

В Новосибирске произошел пожар у школы на Олеко Дундича

В МЧС прокомментировали ночной пожар у школы в Новосибирске
Никита МАНЬКО
Никита МАНЬКО
Сгорел мусорный контейнер.

Сгорел мусорный контейнер.

Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Ночной пожар у школы №26 на улице Олеко Дундича взволновал новосибирцев. Видео пожара прокомментировали в МЧС:

- Между школой по адресу Олеко Дундича 1/1 и домом по адресу Олеко Дундича, 3 горел мусорный контейнер. В 03:49 пожар локализован, огнем уничтожен мусор, пластиковый контейнер, поврежден электрический провод на столбе освещения. Без пострадавших, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

На месте работала 1 пожарная автоцистерна и 4 сотрудника МЧС.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber