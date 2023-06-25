В Новосибирске поиски пропавшей 15-летней школьницы продолжаются вторые сутки

В день исчезновения была одета в черную кофту и бежевые брюки. Фото: ПСО «Лиза Алерт».

В Новосибирске волонтеры вторые сутки ищут 15-летнюю девочку, которая не вернулась домой из школы. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» по Новосибирской области.

- Поиск продолжается до результата «найден», - сообщили в пресс-службе отряда.

Днем 23 июня Мишель вышла из школы, но домой так и не пришла. Приметы девушки: рост 165 см, нормального телосложения, волосы черные, глаза карие. Носит очки. В день исчезновения была одета в черную кофту и бежевые брюки. На ногах - белые кроссовки. С собой был черный рюкзак.

Всех, кому известно местонахождении Мишель, просят позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

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