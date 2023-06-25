Мэр Кольцово поздравил Новосибирск с юбилеем

Николай Григорьевич Красников. Фото: Личная страница Николая Красникова/ВК
Городу Новосибирску в день 130-летия
130 лет - бесстрашное число:
Десятикратная чертинка как признанье
За то, что мы любым ветрам назло,
Через любые годы-испытанья
* * *
Вперед идем и, в памяти держа
Печаль войны, эвакоэшелоны,
Покрышкина заход из виража,
Театра оперного символы-колонны,
* * *
Шумы цехов послевоенных лет,
Большой науки сбор под интегралом,
Образования, культуры вечный свет,
Улыбки олимпийцев с пьедестала…
* * *
Все это наше и на все века!
А впереди еще не меньше будет,
И завтра будет новая строка
Поэмы городской, что пишут люди,
* * *
Твои сограждане, Новосибирск родной,
И снова все чудесно повторится.
За вас, друзья, поднимемся стеной,
Пусть здравствует сибирская столица!