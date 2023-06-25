Мэр Кольцово поздравил Новосибирск с юбилеем

Николай Григорьевич Красников. Фото: Личная страница Николая Красникова/ВК

Городу Новосибирску в день 130-летия

130 лет - бесстрашное число:

Десятикратная чертинка как признанье

За то, что мы любым ветрам назло,

Через любые годы-испытанья

* * *

Вперед идем и, в памяти держа

Печаль войны, эвакоэшелоны,

Покрышкина заход из виража,

Театра оперного символы-колонны,

* * *

Шумы цехов послевоенных лет,

Большой науки сбор под интегралом,

Образования, культуры вечный свет,

Улыбки олимпийцев с пьедестала…

* * *

Все это наше и на все века!

А впереди еще не меньше будет,

И завтра будет новая строка

Поэмы городской, что пишут люди,

* * *

Твои сограждане, Новосибирск родной,

И снова все чудесно повторится.

За вас, друзья, поднимемся стеной,

Пусть здравствует сибирская столица!