Новосибирск на рабочей неделе с 26 июня зальет дождями

Синоптики ждут небольшое похолодание и дожди. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Погода на неделю с 26 июня по 2 июля в Новосибирске обещает быть пасмурной и дождливой. Синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра дали прогноз:

- В понедельник, 26 июня днем +20...+22 градуса, ночью +9...+11 градусов. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с, - сообщили в Западно-Сибирском гидрометцентре.

По данным «Гисметео», с 26 июня по 2 июля температура днем будет колебаться от +19 до +25 градусов, ночью - от +11 до +13 градусов. Портал обещает дожди на всю неделю, а 30 июня и 2 июля, по данным сайта, возможны грозы. Ветер будет умеренным, 5 -12 м/с.

«Яндекс. Погода» тоже прогнозирует дожди с 27 июня по 1 июля дожди и примерно такую же температуру.

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