Комфортная погода для прогулок: в Новосибирске 25 июня будет +22 и солнце

В Новосибирске будет комфортная погода для прогулок.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В воскресенье, 25 июня, в Новосибирске будет комфортная погода для прогулок. Синоптики обещают около +22 и переменную облачность.
Ночью будет +8...+10, в пригороде – до +7. Днем воздух прогреется до +20...+22.
− Переменная облачность, преимущественно без осадков, − говорится на сайте Западно-Сибирского УГМС.
Будет дуть северо-западный ветер с порывами до восьми метров в секунду.
Напомним, 25 июня – второй день празднования Дня города. С программой мероприятий вы можете ознакомиться в нашем материале.
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