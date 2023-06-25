Комфортная погода для прогулок: в Новосибирске 25 июня будет +22 и солнце

В Новосибирске будет комфортная погода для прогулок. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В воскресенье, 25 июня, в Новосибирске будет комфортная погода для прогулок. Синоптики обещают около +22 и переменную облачность.

Ночью будет +8...+10, в пригороде – до +7. Днем воздух прогреется до +20...+22.

− Переменная облачность, преимущественно без осадков, − говорится на сайте Западно-Сибирского УГМС.

Будет дуть северо-западный ветер с порывами до восьми метров в секунду.

Напомним, 25 июня – второй день празднования Дня города. С программой мероприятий вы можете ознакомиться в нашем материале.

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