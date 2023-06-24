Диетолог назвала продукты, помогающие пережить жару

Диетолог Елена Соломатина перечислила продукты, которые помогают пережить жару.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Диетолог Елена Соломатина перечислила продукты, которые помогают пережить жару. Слова эксперта приводит News.ru.
Специалист посоветовала употреблять помидоры, морковь и зелень. Дело в том, что в овощах содержится большое количество каротиноидов – органических пигментов. Они защищают от вредного воздействия ультрафиолета.
− В томатах содержится ликопин, который поможет пережить жару. Морковь, где есть каротиноиды и бета-каратин, тоже лучше усваивается, особенно если при приготовлении блюда добавить сметану, − объяснила эксперт.
Елена Соломатина добавила, что содержащиеся в этих продуктах каротиноиды также помогают избежать повреждений кожи и органов зрения.
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