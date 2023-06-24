«Кошмарят весь подъезд»: в Новосибирске женщина отняла у подростков самокат

Женщина решила бороться с самокатчиками своими методами. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В микрорайоне «Родники» Новосибирска произошел конфликт между подростками и женщиной. Его развязку ребята засняли на видео и опубликовали в паблике «АСТ-54» ВКонтакте.

На кадрах видно, как подростки в подъезде бегут за женщиной, которая в одной руке держит поводок с маленькой собачкой, а в другой несет самокат. На ходу они уговаривают вернуть его, на что та отвечает категоричным отказом, утверждая, что просит их уже целое лето. О чем – остается только догадываться. Препирательства заканчиваются тем, что женщина с силой бросает самокат на пол и уезжает на верхние этажи.

Интернет-пользователи разделились на два лагеря. Одни осуждали поведение женщины, утверждая, что в любой ситуации нужно себя держать в руках. А другие встали на ее защиту.

«Эти дети реально жителей подъезда кошмарят! Берегов уже не знают. Кататься им не дают... А то, что жители дома не могут спокойно ходить там, никого не волнует», – написала одна из жительниц «Родников».

«Всем оправдывающим дитачек - по самокатчику в двери авто на большой скорости. Посмотрим, как вы быстро переобуетесь», – написал другая подписчица паблика.

«Самокатчики реально надоели. Я устала от них уворачиваться, не то, что за рулем, а вообще, даже пешком. Меня недавно парень чуть не сбил, на огромной скорости несся, и не рассчитал, наверно, миллиметры нас разделяли от столкновения, и появился внезапно. И так повсеместно, они и друг друга сбивают лоб в лоб. На набережной на моих глазах ситуация произошла, парень с девушкой столкнулись, так я думала, девушка вообще жива или нет! Потом скорую вызвали ей, а дети так вообще как мартышки с гранатой! Я не оправдываю женщину! Но проблема есть», – отметила третья.

В МВД города на запрос КП-Новосибирск ответили: «По происшествию на улице Гребенщикова сообщаем, информация по выявленной в сети интернет публикации зарегистрирована сотрудниками полиции в установленном порядке. По данному факту проводится проверка. Обстоятельства и участники инцидента устанавливаются».

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