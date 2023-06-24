«Это важно, спасибо!»: поклонники закидали Джарахова, Feduk и Давида Деймура презервативами

Фанаты бросали Эльдару на сцену самые разные подарки. Фото: Анастасия Голованова.

VK Fest в Новосибирске собрал на одной сцене много знаменитостей и любимцев молодежи. Они подпевали, пританцовывали и осыпали своих кумиров не только аплодисментами, но и подарками.

– Когда Эльдар исполнял песню «Покебол», фанаты кинули ему на сцену презервативы в упаковке. Он сказал: «Спасибо большое» – и продолжил петь, – рассказала корреспондент КП-Новосибирск. – Потом стали бросать сладкие батончики, но он тут же напомнили о том, что у него сахарный диабет и попросил этого не делать, а вот игрушки принимал. Некоторые бросали на сцену и бутылки с водой, правда, не понятно, для чего.

Средство защиты №2 в упаковке подарили, если можно так сказать, еще двум артистам – Feduk и солисту Gspd. Их также бросили на сцену. И если первый сделал вид, что не заметил «презент», то второй сказал: «Это важно, спасибо!».

Презервативы "подарили" трем артистам. Фото: Анастасия Голованова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Люди будто с ума сошли»: новосибирцы устроили давку из-за бесплатного торта на День города

Новосибирцы устроили давку из-за бесплатного торта на День города (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber