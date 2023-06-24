«Это важно, спасибо!»: поклонники закидали Джарахова, Feduk и Давида Деймура презервативами

Фанаты бросали Эльдару на сцену самые разные подарки. Фото: Анастасия Голованова.
VK Fest в Новосибирске собрал на одной сцене много знаменитостей и любимцев молодежи. Они подпевали, пританцовывали и осыпали своих кумиров не только аплодисментами, но и подарками.
– Когда Эльдар исполнял песню «Покебол», фанаты кинули ему на сцену презервативы в упаковке. Он сказал: «Спасибо большое» – и продолжил петь, – рассказала корреспондент КП-Новосибирск. – Потом стали бросать сладкие батончики, но он тут же напомнили о том, что у него сахарный диабет и попросил этого не делать, а вот игрушки принимал. Некоторые бросали на сцену и бутылки с водой, правда, не понятно, для чего.
Средство защиты №2 в упаковке подарили, если можно так сказать, еще двум артистам – Feduk и солисту Gspd. Их также бросили на сцену. И если первый сделал вид, что не заметил «презент», то второй сказал: «Это важно, спасибо!».
Презервативы "подарили" трем артистам. Фото: Анастасия Голованова.
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