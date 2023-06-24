В Новосибирске поиски пятилетнего мальчика завершились успешно

Ребенка удалось найти очень быстро. Фото: Город Обь | Бюро находок/ВКонтакте.

В девятом часу вечера субботу стало известно, что в Новосибирске потерялся пятилетний мальчик. В последний раз его видели на улице Береговой, 34. В паблике «Город Обь | Бюро находок» ВКонтакте сообщалось, что ребенок не разговаривает. И просили, если найдется, остановить его и позвонить по номеру телефона.

Спустя полчаса после публикации заметки в КП-Новосибирск стало известно, что мальчик нашелся.

– Все хорошо, – сообщил мужчина, который представился дедушкой ребенка. – Нашли сами, недалеко.

Напомним, также сегодня в ПСО «Лиза Алерт» объявили поиски 15-летней школьницы из Заельцовского района. Девушка вышла 23 июня из школы, но до дома не дошла. Среди особых примет очки в большой оправе и черный рюкзак.

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