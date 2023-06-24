Стало известно число посетителей VK Fest в Новосибирске

Мероприятие проходит на территории парка «Арена». Фото: Вера ИВАНОВА

Стало известно, сколько человек пришло на VK Fest в Новосибирске 24 июня. Мероприятие проходит на территории парка «Арена».

Как рассказал КП-Новосибирск один из организаторов фестиваля, посмотреть выступления звезд пришли более 15 тысяч человек.

− Мы рады разделить с вами этот праздник и провести фестиваль на абсолютно новой площадке. Уверен, что парк «Арена» станет «домом» для самых классных мероприятий, − подчеркнул организатор Константин.

Тем временем фестиваль продолжается. Уже успели выступить Эльдар Джарахов, OG Buda, KARA KROSS, Федук и другие. Трансляцию смотрите на нашем сайте.

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