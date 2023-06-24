Новосибирцы пожаловались на сбои в работе Telegram 24 июня

В Новосибирске наблюдаются сбои в работе Telegram.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В субботу, 24 июня, в Новосибирске наблюдаются сбои в работе Telegram. Об этом КП-Новосибирск сообщили читатели.
По словам местных жителей, фото и видео в чатах грузятся очень долго. Текстовые сообщения тоже доходят не сразу.
− У меня ничего не грузится. Я уже четвертый раз повторно отправляю видео – значок отправки кружится, но ничего не доходит, − рассказала КП-Новосибирск сибирячка по имени Ксения.
О проблемах со связью сообщил и читатель по имени Иван. С чем связан массовый сбой – неизвестно.
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