В Новосибирске разыскивают пятилетнего мальчика, который не разговаривает

Пятилетний мальчик не разговаривает. Фото: Город Обь | Бюро находок/ВКонтакте.

В Новосибирске потерялся пятилетний мальчик. В последний раз Илью видели около 8 часов вечера субботы, 24 июня, на улице Береговой, 34. Об этом сообщает паблик «Город Обь | Бюро находок» ВКонтакте.

– Мальчик не разговаривает. Пожалуйста, кто увидит, остановите его и позвоните по телефону: 8951-365-9564, – указано в посте.

Другие ориентировки мальчика – во что был одет и куда мог направляться – не сообщаются.

Напомним, также сегодня в ПСО «Лиза Алерт» объявили поиски 15-летней школьницы из Заельцовского района. Девушка вышла 23 июня из школы, но до дома не дошла. Среди особых примет очки в большой оправе и черный рюкзак.

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