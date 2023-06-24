«Не вернулась домой из школы»: в Новосибирске объявили поиски 15-летней девушки в очках

Девушка не вернулась домой из школы. Фото: ПСО «Лиза Алерт».
В Новосибирске пропала 15-летняя школьница. Девушка проживала в Заельцовском районе, сообщили в ПСО «Лиза Алерт».
- 23 июня Мишель вышла из школы, но домой так и не пришла, - говорится в ориентировке.
Приметы девушки: рост 165 см, нормального телосложения, волосы черные, глаза карие. Носит очки. В день исчезновения была одета в черную кофту и бежевые брюки. На ногах - белые кроссовки. С собой был черный рюкзак.
Всех, кому известно местонахождении Мишель, просят позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.
Напомним, 24 июня стало известно, что двухдневные поиски пенсионера-дачника, который ушел погулять со своей дачи, завершились трагедией.
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