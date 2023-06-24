Сибиряков предупредили об опасности поедания фастфудов на скорость

Фастфуд ускоряет старение органов. Фото: Иван МАКЕЕВ

В День города в одном из баров планируют провести конкурс по поеданию хот-догов на скорость. Почему на таких мероприятиях обязательно должны присутствовать медики и насколько это опасно для здоровья, врачи рассказали Аtas.info.

– Конкурс по поеданию хот-догов в новосибирском баре проходит не впервые. В прошлый раз он имел успех у посетителей, – сообщает издание. – При этом ответить, будет ли в этом году во время конкурса дежурить рядом скорая, сотрудники заведения затруднились.

Медики считают такие состязания небезопасными. Так, врач общей практики Мария Андронова из Новосибирска предупредила, что, участвуя в них, можно не только подавиться, но и задохнуться. А если медицинская помощь не будет оказана вовремя, человек может умереть.

Кроме того, врачи отмечают, что фастфуды ускоряют старение органов пищеварения, нарушают их работу, причем с самых ранних лет.

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