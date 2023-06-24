В новом Ельцовском парке народ выстроился в огромную очередь: рассказываем, что происходит

В очереди стоят не только дети, но и взрослые.
Фото: Виктория МИНАЕВА
В субботу, 24 июня, в Новосибирске состоялось открытие Ельцовского парка. Специально для гостей организовали праздничную программу. На одном из участков народ выстроился в огромную очередь. Мы выяснили, что там происходит.
Оказывается, всем желающим бесплатно раздают мороженое. Акция вызвала восторг у пришедших на праздник детей.
Всем желающим бесплатно раздают мороженое.
Фото: Виктория МИНАЕВА
В очереди стоят не только дети, но и взрослые. Попробовать лакомство в вафельном рожке хотят многие.
Тем временем праздник в парке продолжается, вечером на сцену выйдет певец Митя Фомин.
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