Памятник Николаю Чудотворцу в Новосибирске осветил митрополит Никодим

В Новосибирске состоялось официальное открытие памятника Николаю Чудотворцу. Фото: правительство НСО

В День города 24 июня в Новосибирске состоялось официальное открытие памятника Николаю Чудотворцу. Его осветил митрополит Новосибирский и Бердский Никодим.

Напомним, памятник установили около Вознесенского собора 20 июня. Скульптура находится напротив центрального входа в сквер «Нарымский» со стороны улицы Челюскинцев.

− Открытию памятника Святителю Николаю Чудотворцу предшествовал торжественный молебен с чином освящения, который провел Митрополит Новосибирский и Бердский Никодим, − рассказали в правительстве НСО.

Губернатор Андрей Травников подчеркнул, что открытие памятника знаменует начало большой работы по благоустройству территории площади перед Вознесенским кафедральным собором.

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