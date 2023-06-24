Поиски новосибирского пенсионера-дачника, который ушел гулять и пропал, завершились трагедией

Мужчина не вернулся с прогулки. Фото: ПСО "ЛизаАлерт НСО".

Под Новосибирском завершили поиски пенсионера-дачника. Мужчина ушел погулять 22 июня и пропал. Спустя два дня, 24 июня, волонтеры ПСО «Лиза Алерт» сообщили, что нашли его.

- Найден, погиб. Приносим свои соболезнования родным и близким, - указано в посте с ориентировкой пропавшего мужчины.

71-летний пенсионер из СНТ «Березка», что в Коченевском районе, ушел с дачи погулять, но домой в тот день так и не вернулся. Волонтеры обнаружили его во время поисковых мероприятий, которые в том числе проводились в лесном массиве.

Напомним, в Новосибирске завершились поиски девушки со шрамом на левой брови. Она уже не раз уходила из дома. И в этот раз поисковые мероприятия завершились положительным результатом.

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