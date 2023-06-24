Конкурсного управляющего из Новосибирска осудят за взятку в 1,5 миллиона рублей

Мужчине вменяют коммерческий подкуп в особо крупном размере.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске будут судить конкурсного управляющего Игоря Незванова. Ему вменяют коммерческий подкуп в особо крупном размере.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части восьмой статьи 204 УК РФ. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
В пятницу, 23 июня, в Октябрьском районном суде Новосибирска начали рассматривать данное уголовное дело. Следователи выяснили, что Незванов помог организации, заинтересованной в приобретении объектов недвижимости банкротящегося ОАО «Барабинское РТП».
− Незванов И.В. получил первую часть суммы в размере 1,5 миллиона рублей, что является особо крупным размером, за заключение мирового соглашения по переходу права собственности на недвижимость ОАО «Барабинское РТП» к третьим лицам, − рассказали в группе судов общей юрисдикции региона.
Оставшийся один миллион рублей мужчина должен был получить уже после того, как выполнит все условия договоренности.
В итоге решением суда Незванову продлили домашний арест до 25 октября 2023 года. Следующее заседание по делу должно состояться 31 июля.
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