Военнослужащий из Новосибирской области Илья Таскаев погиб в зоне СВО

Житель Болотнинского района Новосибирской области Илья Таскаев погиб в зоне СВО. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Житель Болотнинского района Новосибирской области Илья Таскаев погиб в зоне проведения спецоперации. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил глава района Олег Королев.

Сибиряк погиб еще 1 февраля, однако об этом официально стало известно только сейчас.

− Похороны состоятся завтра, 25 июня. Скорбим вместе с семьей погибшего молодого воина, − написал Олег Королев.

Глава Болотнинского района отметил, что все развлекательные мероприятия, приуроченные ко Дню молодежи, сегодня отменяются.

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