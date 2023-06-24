Военнослужащий из Новосибирской области Илья Таскаев погиб в зоне СВО

Житель Болотнинского района Новосибирской области Илья Таскаев погиб в зоне СВО.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Житель Болотнинского района Новосибирской области Илья Таскаев погиб в зоне проведения спецоперации. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил глава района Олег Королев.
Сибиряк погиб еще 1 февраля, однако об этом официально стало известно только сейчас.
− Похороны состоятся завтра, 25 июня. Скорбим вместе с семьей погибшего молодого воина, − написал Олег Королев.
Глава Болотнинского района отметил, что все развлекательные мероприятия, приуроченные ко Дню молодежи, сегодня отменяются.
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