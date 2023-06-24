Крупнейший в регионе скейт-парк открыли в Новосибирске

Новый скейт-парк носит статус самого крупного за Уралом. Фото: Дирекция городских парков
Первый бетонный скейт-парк появился в Новосибирске. Расположен он у нового ЛДС на левом берегу.
Новый скейт-парк носит статус самого крупного за Уралом. Площадка соответствует всем ГОСТам, подчеркивали в мэрии.
В ее составе есть два памп-трека – детский и взрослый. Первый предназначен для обучения детей, второй − для отработки навыков любителями и профессионалами.
На трассе сделали различные горки, волны и преграды. Благодаря этому можно выполнять всевозможные трюки и прыжки.
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