В центре Новосибирска «Ленд Крузер» влетел в автомобиль ДПС

В Новосибирске произошло ДТП с участием автомобиля Toyota Land Cruiser Prado и машины сотрудников ДПС. Фото: «АСТ-54»
В субботу, 24 июня, в центре Новосибирска произошло ДТП, участниками которого стали автомобиль Toyota Land Cruiser Prado и машина сотрудников ДПС. Внедорожник на боку проскользил по асфальту и врезался в служебный автомобиль.
«Тойота» на скорости опрокинулась на бок у дома № 8 на улице Нарымской. Как видно на записи, из полицейской машины сразу же выскочили ДПСники.
− За автомобилем Toyota также следовал еще один экипаж ДПС, − сообщили в группе «АСТ-54».
Причина погони на данный момент неизвестна. Информации о пострадавших тоже не поступало.
В ГУ МВД России по Новосибирской области пообещали уточнить информацию о произошедшем.
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