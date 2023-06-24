В центре Новосибирска «Ленд Крузер» влетел в автомобиль ДПС

В Новосибирске произошло ДТП с участием автомобиля Toyota Land Cruiser Prado и машины сотрудников ДПС. Фото: «АСТ-54»

В субботу, 24 июня, в центре Новосибирска произошло ДТП, участниками которого стали автомобиль Toyota Land Cruiser Prado и машина сотрудников ДПС. Внедорожник на боку проскользил по асфальту и врезался в служебный автомобиль.

«Тойота» на скорости опрокинулась на бок у дома № 8 на улице Нарымской. Как видно на записи, из полицейской машины сразу же выскочили ДПСники.

− За автомобилем Toyota также следовал еще один экипаж ДПС, − сообщили в группе «АСТ-54».

Причина погони на данный момент неизвестна. Информации о пострадавших тоже не поступало.

В ГУ МВД России по Новосибирской области пообещали уточнить информацию о произошедшем.

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