«Иностранцы едут работать»: в Новосибирской области ожидают увеличение турпотока

В Новосибирской ожидается увеличение турпотока. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 2023 году в Новосибирской области ожидают увеличения потока туристов. Об этом сообщила замминистра экономического развития Новосибирской области Анна Павлова.

– По количеству граждан, размещенных в коллективных средствах размещения региона, мы прогнозируем рост на 5%, - уточнила Анна Алексеевна. – По итогам 2022 года область приняла более 1,3 миллионов человек, что в 1,2 раза больше, чем в 2021-м. Вырос в более чем два раза и объем платных услуг, оказанных туристам – 18 млрд рублей.

Павлова также отметила, что поток иностранцев снизился, но ненамного. Поменялись и цели их визита – они приезжают, чтобы работать. Так, за четыре месяца 2023 года в гостиницах проживало 309 тыс. человек, из них 6,7 тысяч – гости из-за рубежа.

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