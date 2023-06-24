Бездомный с ножом ограбил двух новосибирцев, позвавших его в гости

63-летнего бездомного заключили под стражу. Фото: ГУ МВД России по НСО

В Новосибирске 63-летний бездомный ограбил двух местных жителей, вместе с которыми распивал спиртное. Мужчина угрожал сибирякам ножом, сообщили в ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 21 июня в Первомайском районе. В полицию обратились мужчина и женщина, они рассказали, что в отношении них было совершено преступление.

Выяснилось, что накануне сибиряки познакомились на улице с мужчиной. Они пригласили нового знакомого в гости. Там все трое устроили застолье, и в какой-то момент между ними произошел конфликт.

− В результате подозреваемый под угрозой применения предмета, похожего на нож, завладел имуществом потерпевших − двумя мобильными телефонами и денежными средствами. Общая сумма ущерба составила более 25 тысяч рублей, − отметили в МВД.

Спустя некоторое время полицейские задержали подозреваемого в совершении преступления – им оказался мужчина без определенного места жительства. Ранее бездомный уже был судим за тяжкие преступления. Похищенное при нем не обнаружили.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 162 УК РФ «Разбой». Злоумышленника заключили под стражу.

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