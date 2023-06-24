Не хватило сил: в Новосибирске парень не смог вернуться на берег с песчаной косы

Спасатели помогли молодому мужчине вернуться на берег с песчаной косы. Фото: спасатели МАСС/ВКонтакте.

За минувшие сутки жители Новосибирской области 12 раз обращались за помощью к спасателям МАСС. Трижды специалисты выезжали на место, сообщили в соцсетях службы спасения.

– Поздно вечером в Первомайском районе помощь потребовалась 21-летнему новосибирцу. Парень переплыл через реку Иня на песчаную косу, но обратно вернуться не смог – просил помощи, – сообщили подробности спасатели МАСС.

В ходе поисковых работ парня нашли и переправили на берег, где его ждали врачи скорой. Потребовалась ли пловцу помощь медиков, не сообщается.

Напомним, ранее новосибирские спасатели освободили парня от наручников. Он надел их, чтобы позабавить девушек.

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