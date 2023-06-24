Сеть фастфуда «Дядя Дёнер» в Новосибирске признали банкротом

В Новосибирске объявили банкротом сеть фастфуда «Дядя Дёнер».
Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ
В Новосибирске объявили банкротом сеть фастфуда «Дядя Дёнер». Информация размещена на сайте Арбитражного суда региона.
Решение было принято 22 июня.
− Решением Арбитражного суда Новосибирской области по делу № А45-29116/2022 от 22.06.2023 ООО «Дядя Дёнер» признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство, − говорится в Федеральном реестре сведений о банкротствах.
Конкурсным управляющим назначили Аркадия Зырянова. Как указано в реестре, кредиторы могут предъявить должнику свои требования. Все требования направляются в Арбитражный суд НСО и конкурсному управляющему.
Следующее судебное заседание по делу о банкротстве назначили на 5 декабря 2023 года.
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