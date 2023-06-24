Похитителя 100 тысяч у жителя Бердска задержали в Крыму

Похитителя денег задержали в Крыму. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новосибирские полицейские задержали в Симферополе подозреваемого в краже крупной суммы денег у жителя Бердска. Подробности рассказали в ГУ МВД России по Новосибирской области.

– В декабре 2022 года следователь ОМВД России по городу Бердску возбудил уголовное дело по факту хищения 100 тысяч рублей, находящихся на электронном счете местного жителя, – сообщили в пресс-службе областного Главка.

Во время следственных мероприятий выяснилось, что подозреваемый в краже проживает в Симферополе. Там его и задержали новосибирские полицейские. Как выяснилось, 23-летний житель Крыма ранее уже был судим за аналогичные преступления.

Молодой мужчина признал свою вину. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ. В данный момент он находится под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.

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