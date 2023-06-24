С высоты птичьего полета: космонавт Анна Кикина полетала над Бердском на планере

Космонавт Анна Кикина. Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Приехав в родной Новосибирск 21 июня, космонавт Анна Кикина успела многое. Так, 23 июня она побывала в Бердске.

– В нашем городе пятая российская женщина-космонавт полетала на планере и побывала в самолете Ту-104, который восстанавливает энтузиастка Мария Карманова, – сообщает «Бердск-онлайн».

Пообщаться со знаменитой землячкой пришли курсанты из военно-патриотического клуба «Единство» (Бердск) и клуба «Десантники Сибири» (Новосибирск). Всего около 40 ребят. Они окружили Анну плотным кольцом, задавая самые разные вопросы. А та в свою очередь с удовольствием рассказывала, как сама была курсанткой клуба, а еще раздавала автографы. Специально для музея ВПК, например, она подписала свой портрет и «звездную футболку» – ее завели специально для сбора автографов самых ярких и интересных гостей города. Кроме того, космонавту подарили кружку и футболку с логотипом ВПК «Единство» и дарственной надписью, где говорится, что Анна Кикина – пример для ребят. А еще именную бутылочку для воды с лейблом Роскосмоса и логотипом «Единства». Последней она обрадовалась больше всего.

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