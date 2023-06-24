Чаще всего клещи присасываются к жителям Новосибирского района

С начала эпидемического сезона от клещей пострадали 10 442 жителей НСО. Фото: Мария ЛЕНЦ

За неделю с жалобами на присасывание клещей в больницы Новосибирской области обратились две тысячи человек. Всего с начала эпидемического сезона от них пострадали 10 442 жителей НСО. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по региону.

– С 14 по 20 июня наибольшее количество укусов клещами зарегистрировано в Новосибирском районе – 735, – уточнили в ведомстве.

Цифры внушительные, если учитывать, что, например, в Искитимском районе от кровопийц пострадали 334 человека, в Мошковском – 155. Нападали клещи и черте города, чаще всего в лесных массивах. Так, в Заельцовском районе Новосибирска зарегистрировали 39 обращений, Советском – 38, Первомайском и Ленинском районах – по 12.

В Роспотребнадзоре также уточнили, что с начала сезона исследовали на клещевой энцефалит 6150 клещей. Из них у 109 (1,7%) был положительный результат. Еще 6157 особей проверили на наличие боррелиоза – положительный выявили у 2140 (34,7%). Всего с начала эпидсезона диагноз «клещевой вирусный энцефалит» лабораторно подтвердился у 38 жителей региона (в 2022 году таковых было 48).

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