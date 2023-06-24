Активисты собрали в Караканском бору более 700 мешков мусора

Из Караканского бора вывезли 8 тонн мусора. Фото: минприроды НСО.

В Новосибирске состоялась акция «Вода России», в рамках которой активисты убрали мусор в Караканском бору. Итогом плодотворного труда стали чистота на берегу вдоль Обского моря (около пяти километров) и более 700 мешков мусора (8 тонн).

– В акции приняли участие около 200 человек, – сообщили в минприроды НСО. – Они навели порядок в местах массового отдыха горожан на берегу Новосибирского водохранилища – в Караканском бору, вблизи деревни Абрашино.

В том числе активисты убрали организованную местными жителями несанкционированную свалку в районе деревни Ерестная Ордынского района. Помощь в вывозе мусора оказали сотрудники МУП «САХ».

– Очень радует, что среди участников много молодежи. Крайне приятно видеть, что молодое поколение отличается высоким уровнем экологической грамотности и имеет активную жизненную позицию, – отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии НСО Валерий Шрейдер.

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