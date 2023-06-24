В День города новосибирцам предложили пройти 10 тысяч шагов

Новосибирцам предлагают пройти в воскресенье 10 тысяч шагов.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Активным новосибирцам предложили присоединиться к всероссийской акции «10 000 шагов к жизни». Такое количество выбрано не случайно – столько ВОЗ рекомендует проходить ежедневно для поддержания нормальной физической активности, сообщает минздрав НСО.
– 25 июня приглашаем жителей и гостей города на мастер-класс по скандинавской ходьбе. Сбор назначен на 9 часов 45 минут. Подходить нужно к главной сцене Михайловской набережной, – сообщили в ведомстве. – Перед этим не забудьте зарегистрироваться на официальном сайте акции www.10000шагов.рф.
Уточним, каждый год в акции участвует около миллиона человек из 700 населенных пунктов России. Присоединяйтесь!
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