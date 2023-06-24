На площади Ленина в Новосибирске вновь зазвучит песня «Родной Новосибирск»

Песня о Новосибирске вновь зазвучит на площади Ленина. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Новосибирцы и гости города смогут вновь ежедневно наслаждаться звучанием песни «Родной Новосибирск». Об этом сообщила вице-мэр сибирской столицы Анна Терешкова.

- Дорогие друзья! На День города мы возрождаем традицию звучания мелодии «Я люблю тебя мой милый город!» ежедневно в 12 часов на площади Ленина, - рассказала Анна Васильевна в личных соцсетях. - К 130-летию Новосибирска мы установили новое звуковое оборудование.

Напомним, неофициальный гимн Новосибирска звучал на площади в 2000 годах. Его транслировала оригинальная «Музыкальная шкатулка», установленная рядом с выходом из метро. Арт-объект установили в 2008 году по инициативе руководителя камерного хора Новосибирской филармонии Игоря Юдина.

Неофициальной гимн Новосибирска в конце 60-х написал командир взвода одной из пожарных частей города Владислав Ленский, который и ранее сочинял песни, а также исполнял их на аккордеоне.

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