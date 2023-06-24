Мэр Анатолий Локоть: «Городу трудовой доблести и славы Новосибирску 130 лет!»

Мэр Новосибирска пожелал городу развития. Фото: стоп-кадр видео/соцсети Анатолий Локоть.

Мэр Анатолий Локоть поздравил любимый Новосибирск и горожан с юбилейным днем рождения. Он сообщил, что каждый год в городе происходит что-то новое: строят и ремонтируют дороги, возводят новые здания, школы и детские сады, благоустраивают дворы, общественные пространства, разбивают новые парки.

– В дни празднования 130-летия Новосибирска в этих новых общественных пространствах пройдут мероприятия. Я уверен, что в вашем плотном графике найдется время, чтоб поучаствовать в праздничных мероприятиях и поздравить наш любимый Новосибирск с юбилеем, – отметил градоначальник.

В завершении своей речи он пожелал всем жителям Новосибирска здоровья, успехов в труде, а также развития городу Новосибирску.

– Городу трудовой доблести и славы Новосибирску 130 лет! – подчеркнул мэр.

В прошлом году, во время поздравления с Днем города, Анатолий Локоть сравнил Новосибирск с юношей, 129-летним подростком.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber