«С легким паром вас, люди добрые»: «капсулу времени» нашли в ветхой бане в Академгородке

В старой бане нашли письмо потомкам.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Новосибирске, в СНТ Строитель, нашли послание потомкам. Счастливым обладателем находки стал Петр Анофриков – создатель легендарной детской студии «Поиск», которого хорошо знают в Академгородке, сообщает «Навигатор».
– На прошлой неделе начали сносить ветхую баню и обнаружили записку, явно адресованную будущим хозяевам: «1992-1994. Строил дед Фёдор Гусельников 1934 года рождения. С лёгким паром вас, люди добрые. Помните нас! Любил я работать». И подпись. Такое вот послание, – поделился с журналистами Петр Иванович.
В советские годы была традиция: при строительстве социальных объектов в фундамент закладывать «капсулу времени» – напутствие будущим поколениям. И при возведении частных домов иногда оставляли подобные послания. Письмо, которое пролежало почти 30 лет замурованное в стенах бани, одно из них.
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