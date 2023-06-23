«С легким паром вас, люди добрые»: «капсулу времени» нашли в ветхой бане в Академгородке

В старой бане нашли письмо потомкам. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске, в СНТ Строитель, нашли послание потомкам. Счастливым обладателем находки стал Петр Анофриков – создатель легендарной детской студии «Поиск», которого хорошо знают в Академгородке, сообщает «Навигатор».

– На прошлой неделе начали сносить ветхую баню и обнаружили записку, явно адресованную будущим хозяевам: «1992-1994. Строил дед Фёдор Гусельников 1934 года рождения. С лёгким паром вас, люди добрые. Помните нас! Любил я работать». И подпись. Такое вот послание, – поделился с журналистами Петр Иванович.

В советские годы была традиция: при строительстве социальных объектов в фундамент закладывать «капсулу времени» – напутствие будущим поколениям. И при возведении частных домов иногда оставляли подобные послания. Письмо, которое пролежало почти 30 лет замурованное в стенах бани, одно из них.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber