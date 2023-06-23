Сибирский режиссер пояснил, почему считает кино документом времени

В фильмографии Владимира Эйснера больше 50 картин о людях труда. Фото: Валерий Панов.

В числе десяти новосибирцев, получивших звание «Почетный житель города» накануне 130-летнего юбилея Новосибирска, – худрук киностудии «Азия-фильм» Владимир Эйснер. Высокое звание ему присвоили за большой вклад в развитие культуры и искусства кино: фильмы Владимира Эвальдовича отмечены наградами многих российских и международных фестивалей документального кино, их показывают на центральном телевидении, сообщают «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области». Всего в фильмографии Эйснера больше 50 картин – о людях труда, выдающихся ученых, новосибирских предприятиях, метростроевцах, истории Транссиба и многом другом.

– Оказаться в одном ряду среди таких людей, как академики Лаврентьев, Трофимук, Коптюг – титанов науки и по-человечески очень уважаемых мной людей, – большая честь, – отметил Владимир Эвальдович. – Обо всех мы сняли фильмы, которые потом сдали в госархив на вечное хранение. Кино – документ времени и эту отрасль нужно поддерживать, в том числе и финансово.

«Азия-фильм», кстати, не бюджетная организация: живет тем, что заработала. Она снимает фильмы для Минкультуры, авторские документальные и корпоративные. За 28 лет снято больше сотни фильмов. Их можно посмотреть на сайте киностудии «Азия-фильм», а еще на одноименном YouTube-канале, где также есть кинохроника, – больше 450 видео.

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