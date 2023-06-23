В Новосибирской области хотят запретить отключать горячую воду дольше чем на 14 дней. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Роспотребнадзор хочет запретить муниципальным властям отключать горячую воду в домах дольше чем на 2 недели. О проекте и возможных последствиях его введения журналисты NEWS.ru узнали у руководителя комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Андрея Широкова.

— Такое предложение будет позитивно воспринято потребителями. Здесь вопросы, связанные с опрессовкой, заменой труб. Региональным руководителям придется тщательнее следить за каждым объектом, на котором будут отключать воду. Тот или иной вид технической работы может не вписываться в сроки, которые будет устанавливать Роспотребнадзор, — отметил политик.

По его мнению, организации все же будут стремиться к тому, чтобы придерживаться сроков. Этот проект еще предстоит согласовать с Минстроем, Минэнерго, с ЖКХ, и с Минэкономразвития.

— Износ коммунальной инфраструктуры — 80% в среднем по стране. Это значит, что проблема есть, — заключил Андрей Вячеславович.

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