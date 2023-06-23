Вице-мэр Новосибирска показала репетицию конного оркестра из Тывы

Музыканты репетируют ежедневно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вице-мэр Новосибирска опубликовала в личных соцсетях видео с репетиции конного оркестра из Тывы. Напомним, уже завтра, 24 июня, они будут выступать на первом городском фестивале духовых оркестров и плац-концерте.

– Делимся видео со вчерашней репетиции фестиваля духовых оркестров с участием гостей из республики Тыва, – прокомментировала новость Анна Терешкова. – Фестиваль духовых оркестров откроет День города. Встречаемся на площади Ленина в 17.30.

Вице-мэр также рассказала, что в воскресенье, 25 июня, с 12 до 13 часов на площади выступят 10 оркестров с программой «В городском саду играет духовой оркестр».

– Поздравить Новосибирск с юбилеем приедут оркестранты из Донецка, Луганска, Санкт-Петербурга, Тюмени, Барнаула, Казани, Хабаровска, Кызыла и Новосибирска, – уточнила Анна Васильевна. – Музыканты исполнят произведения, выполняя дефиле, перестроения, элементы хореографии и театрализации. Несколько оркестров выступят в национальных костюмах.

С 16.00 до 22.20 состоятся концертные программы оркестров, а с 22.30 до 23.00 они примут участие в закрытии Дня города. Действо также будет проходить на площади Ленина.

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