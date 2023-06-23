В Новосибирской области с рельсов сошел вагон для перевозки сыпучих грузов

В результате ЧП никто не пострадал. Фото: https://zapsib-sut.sledcom.ru/.

В Новосибирской области во время ремонта между ж/д станциями Жеребцово и Издревой с рельсов сошла колесная пара грузового вагона. О ЧП, случившемся 22 июня сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

— Сотрудники проводят доследственную проверку по признакам статьи о нарушении правил безопасности движения на железнодорожном транспорте, — пояснили в ведомстве.

Сейчас следователи и следователи-криминалисты выясняют все обстоятельства произошедшего. После нее примут решение о дальнейших действиях оперативников.

Сотрудники ведомства также отметили, что в результате ЧП никто не пострадал.

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