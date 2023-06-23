Родители девочки, погибшей на стройке в Новосибирске, отсудили 4 миллиона рублей за смерть дочери

По словам друзей, девочка умерла до приезда врачей «скорой». Фото: соцсети // ГУ МЧС по НСО.

Родители 13-летней девочки, погибшей на стройке в Новосибирске, отсудили 4 миллиона рублей за смерть дочери. Такую компенсацию за моральный вред будет обязан выплатить компания-застройщик, сообщили в прокуратуре.

- Исковые требования удовлетворены. С застройщика в пользу родителей взыскана компенсация материального вреда в размере 1 миллиона рублей и компенсацию сверх возмещения вреда в размере 3 миллионов рублей, - сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Ленинского района Анастасия Соловей.

Напомним, трагедия произошла 29 июня 2021 года в недостроенной десятиэтажке по улице Кирпичный переулок, 1а в Ленинском районе Новосибирска. 13-летняя девочка сидела вместе с друзьями, когда сверху упала плита – обрушилось перекрытие между пятым и шестым этажом. Железобетонная конструкция придавила подростка и травмировала еще одного. Девочка умерла на месте от большой кровопотери и полученных травм до приезда скорой.

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