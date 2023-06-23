«Непутевая мать выкидывает их»: работница новосибирского бара спасла крохотного птенца воробья

Работница новосибирского бара спасла крохотного птенца воробья. Фото: предоставлено героиней публикации.

Сотрудница новосибирского бара Екатерина Константинова увидела птенца у Дома купца Зедайна на Коммунистической, 45. По ее словам, это не первый случай, когда она подбирает маленьких птичек возле исторического здания.

— В нашем дворике очень часто это происходит — непутевая мать выкидывает птенцов со стены уже третий раз за 2 года. Действовали по старой схеме — я позвонила в Центр реабилитации диких животных (ЦРДЖ) и передала малыша волонтерам, — рассказывает девушка КП-Новосибирск.

С предыдущими птенцами, говорит Екатерина, все в порядке — их выкормили, они живы и здоровы. У самой девушки дома живет сиамский кот. Сибирячка не проходит мимо, если видит животное, нуждающееся в помощи.

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