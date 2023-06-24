Берите ветровки: на субботу в Новосибирске обещают +18 градусов и дождь

В Новосибирске сегодня будет пасмурно. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Суббота, 24 июня, в Новосибирске начнется с прохлады. Синоптики обещают ночью +8…+10 градусов, а днем — всего +18…+20.

— Будет переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Местами может пройти дождь. Северный ветер подует со скоростью 3-8 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

По Новосибирской области ночью будет +2…+7, местами до +12 градусов, днем +17…+22. Ожидается переменная облачность, в отдельных районах небольшие дожди.

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