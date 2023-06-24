Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 июня 2023 0:00

Берите ветровки: на субботу в Новосибирске обещают +18 градусов и дождь

24 июня в Новосибирске будет +18 градусов и дождь
Надежда РЫЖКИНА
В Новосибирске сегодня будет пасмурно.

В Новосибирске сегодня будет пасмурно.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Суббота, 24 июня, в Новосибирске начнется с прохлады. Синоптики обещают ночью +8…+10 градусов, а днем — всего +18…+20.

— Будет переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Местами может пройти дождь. Северный ветер подует со скоростью 3-8 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

По Новосибирской области ночью будет +2…+7, местами до +12 градусов, днем +17…+22. Ожидается переменная облачность, в отдельных районах небольшие дожди.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер